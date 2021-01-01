ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الخامسة عشر

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يحتل نادي أي سي ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، برصيد 34 نقطة، وذلك بعد 14 جولة من انطلاق المسابقة المحلية.


ويأتي في المركز الثاني فريق إنتر ميلان برصيد 33 نقطة، بفارق ست نقاط عن نادي روما صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، قيل انطلاق الجولة الخامسة عشر.

1- ميلان 34 نقطة.
2- إنتر ميلان 33 نقطة.
3- روما 27 نقطة.
4- ساسولو 26 نقطة.
5- نابولي 25 نقطة.
6- يوفنتوس 24 نقطة.
7- أتالانتا 22 نقطة.
8- لاتسيو 21 نقطة.
9- هيلاس فيرونا 20 نقطة.
10- بينيفينتو 18 نقطة.
11- سامبدوريا 17 نقطة.
12- أودينيزي 15 نقطة.
13- بولونيا 15 نقطة.
14- فيورنتينا 14 نقطة.
15- كالياري 14 نقطة.
16- بارما 12 نقطة.
17- سبازيا 11 نقطة.
18- جنوى 10 نقاط.
19- كروتوني 9 نقاط.
20- تورينو 8 نقاط.

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