خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:15 م
جيرالدو
جيرالدو
علي نبوي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن مفاجأة قوية فيما يتعلق بالأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

وقال المصدر إن جيرالدو تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الحالية ولكن اللاعب قابل كل العروض التي تلقاها بالرفض.

وأضاف المصدر بأن جيرالدو يرغب في فسخ الأهلي لتعاقده معه أو وضعه على قائمة الانتظار على أن يحصل على كافة مستحقاته المالية وهو أسلوب سيء يتبعه اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن جيرالدو سيتم رفعه من قائمة الفريق الأحمر على أن يتم قيد المهاجم الزامبي الجديد والتر بواليا بدلا منه والذي تعاقد معه الأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة.

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