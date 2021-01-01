بورصة النيل تحقق تداولات بـ 6.9 مليون جنيه هذا الأسبوع

سجلت قيمة التداول ببورصة النيل حوالي 6.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 14.9 مليون ورقة منفذة على 904 عملية خلال الأسبوع المنتهى.

واستحوذت الأسهم على نسبة 88.93% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 11.07%.