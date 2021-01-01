بورصة النيل تحقق تداولات بـ 6.9 مليون جنيه هذا الأسبوع
الجمعة 01/يناير/2021 - 02:11 م
نيفين سمير
سجلت قيمة التداول ببورصة النيل حوالي 6.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 14.9 مليون ورقة منفذة على 904 عملية خلال الأسبوع المنتهى.
واستحوذت الأسهم على نسبة 88.93% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 11.07%.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 10845.26 نقطة خلال آخر أسبوع في 2020، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 2145.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.16% مغلقًا عند مستوى 3097.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.73% مغلقًا عند مستوى 13245.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل وحيداً بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 1048.13 نقطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا