بورصة النيل تحقق تداولات بـ 6.9 مليون جنيه هذا الأسبوع

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:11 م
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
سجلت قيمة التداول ببورصة النيل حوالي 6.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 14.9 مليون ورقة منفذة على 904 عملية خلال الأسبوع المنتهى.

واستحوذت الأسهم على نسبة 88.93% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 11.07%.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 10845.26 نقطة خلال آخر أسبوع في 2020، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 2145.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.16% مغلقًا عند مستوى 3097.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.73% مغلقًا عند مستوى 13245.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل وحيداً بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 1048.13 نقطة.
 



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