ارتفاع طفيف بقيم تداولات البورصة خلال الأسبوع المنقضي

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:01 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية  خلال الأسبوع الماضي إلى 11.8 مليار جنيه مع عودة الإستقرار للسوق المصري بعد قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وفرض عقوبات علل المخالفين للإجراءات الإحترازية .


وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن  كمية التداول قد سجلت  نحو 2.536 مليار ورقة منفذة على 202 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.535 مليار ورقة منفذة على 206 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.


وتوقع خبراء أسواق المال عودة ارتفاع  التداولات في العام الجديد ولكن لم يدعم ذلك ارتفاع المؤشرات وبقائها في المنطقة الخضراء بسبب أن حركة المضاربات السمة هي  الغالبة لأداء المتعاملين ليس في السوق المصري فقط بل في معظم لاسواق العربية .

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 3.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 66.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5.5 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 99 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 8.7 مليار جنيه بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 166 ألف عملية.
 

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