ارتفاع طفيف بقيم تداولات البورصة خلال الأسبوع المنقضي

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي إلى 11.8 مليار جنيه مع عودة الإستقرار للسوق المصري بعد قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وفرض عقوبات علل المخالفين للإجراءات الإحترازية .









وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن كمية التداول قد سجلت نحو 2.536 مليار ورقة منفذة على 202 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.535 مليار ورقة منفذة على 206 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.









وتوقع خبراء أسواق المال عودة ارتفاع التداولات في العام الجديد ولكن لم يدعم ذلك ارتفاع المؤشرات وبقائها في المنطقة الخضراء بسبب أن حركة المضاربات السمة هي الغالبة لأداء المتعاملين ليس في السوق المصري فقط بل في معظم لاسواق العربية .



