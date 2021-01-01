طبيب: لبن الأم لا ينقل فيروس كورونا للرضيع (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه إذا أصيب أي طفل في أسرة بفيروس كورونا، فعلى الأم أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية عند تقديم خدمات له، وترتدي الكمامة.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه إذا أصيبت أم بفيروس كورونا فأمامها حلين إما أن ترتدي الكمامة أثناء عملية رضاعة الطفل، أم تقوم باستبدال الرضاعة الطبيعية بالصناعية خلال فترة مرضها حماية للرضيع.

وأضاف أنه ليس معروفا أن الفيروس كورونا يكون في لبن الأم، حيث أن "كوفيد 19" هو مرض يأتي عن طريق الرذاذ في المقام الأول..

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