حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:05 م
احمد سمير
احمد سمير
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة مفاوضات المارد الأحمر مع طلائع الجيش لضم أحمد سمير جناح الفريق ونجم الزمالك السابق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الأهلي لم يتقدم بأي عرض للجيش بشأن ضم اللاعب وما تردد حول اقترابه من المارد الأحمر غير صحيح.

وأكد أن اللاعب لم يطرح اسمه لتدعيم خط هجوم الأهلي في يناير، وهو ليس في حسابات الجهاز الفني للنادي للقلعة الحمراء، خاصة وأن هذا المركز به لاعبين على أعلى مستوى.

ويستضيف الأهلي اليوم فريق وادي دجلة في خامس جولات الدوري العام، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب السلام.

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