الأهلي يواجه وادي دجلة بغياب لاعبين 6 بسبب الكورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
ضربت إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.


وخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية أول أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.


وأسفرت المسحة عن تأكد إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهم " محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد هاني وأكرم توفيق ومروان محسن، رامي ربيعة".


ويلاقي الأهلي نظيره وادي دجلة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر يناير الجاري.


وكان الأهلي قد تمكن من امطار شباك الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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