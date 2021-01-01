البورصة تعوض خسائرها .. وتربح 12.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مع عودة استقرار السوق المصري بعد قرارت الحكومة عقب بداية الموجة الثانية من كورونا خلال الأيام القليلة السابقة .


وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 12.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.9%.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن أداء البورصة  لم يتحسن  بشكل كامل إلا بوجود محفزات حكومية تتعلق بضخ سيولة جيدة تمنح السوق قبلة الحياة لخلق طلب علي الاسهم .

وأشارت الخبيرة،  الي أنه من المحفزات التي تساعد كذلك الاسواق علي الإنتعاش هي أخبار تتعلق بطرح شركات الخدمة الوطنية في البورصة حيث أن تلك الأنباء سوف تعزز من الأداء .

اوارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 10845.26 نقطة خلال آخر أسبوع في 2020، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 2145.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.16% مغلقًا عند مستوى 3097.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.73% مغلقًا عند مستوى 13245.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل وحيداً بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 1048.13 نقطة.
 

 

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