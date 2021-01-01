عمرو وردة: الجميع يعلم أنني بريء من تهمة التحرش.. وصلاح قدوة

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:17 م
عمرو وردة
عمرو وردة
الفجر الرياضي
كشف عمرو وردة نجم فولوس اليوناني ومنتخب مصر عن برائته من تهمة التحرش الجنسي التي طالته مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا الماضية والتي أقيمت في مصر وتوج بها منتخب الجزائر.

وقال وردة في تصريحاته لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر":"الجميع يعلم أنني برئ من هذا الأمر، وأتمنى العودة من جديد لارتداء قميص المنتخب".

وواصل: "محمد صلاح قدوة كبيرة للجميع في مصر وهو من بين أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية".

وأضاف: "صلاح يعلم أنني لم أفعل شيئا وأعطيته هاتفي ويعلم أن الناس كلها تخطىء ويعرف أنني مظلوم، ظللت لمدة 10 أيام في الغرفة لا أخرج منها". 

واختتم: "قلت لمحمد صلاح أقسم بالله لم يحدث شىء، كل منتخب مصر كان يقف معي، أنا مظلوم والكل يهاجمني وأنا في غرفتي أعطيت هاتفي لجميع اللاعبين، ما حدث كان قبل عامين أو ثلاثة، بالتأكيد شخص ما كان يرغب في إثارة أزمة لي".



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