تفاصيل القبض على مختطفي طالب وطلب فدية 500 ألف بسوهاج

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات واقعة اختطاف طالب وطلب فدية من أسرته لإطلاق سراح مقابل 500 ألف جنيه بسوهاج.


تلقى قسم طهطا  بلاغا  من تاجر  21  سنة مقيم دائرة القسم بتلقيه اتصال هاتفي من شخص مجهول وطلب خلاله وزن سيارته باستخدام الميزان الخاص به فقام بإرسال شقيقه طالب  18سنة  لوزنها إلا أنه لم يعد وورود رسالة على هاتف عم المُبلغ تاجر 42  سنة  مقيم ببندر طهطا مضمونها احتجازه لدى مجهولين اعتزامهم مساومتهم لإطلاق سراحه.


وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج إلى قيام عدد خمسة ( ثلاثة عمال وعاطلان ) باختطاف المجني عليه واحتجازه بمزرعة خاصة باثنين منهما.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (طبنجة - مسدس صوت) وتحرير المجني عليه.


وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر عامل منهم أنه نظرًا لسابقة عمله طرف عم المجني عليه وعلمه بثرائه عقد العزم على اختطاف نجل شقيقه ومساومته على دفع مبلغ 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه وأتفق مع باقي المتهمين "تربطهم به علاقة صداقة" لتنفيذ مخططه.


واضاف المتهم بقيامه بالاتصال بالمبلغ وطلب منه وزن سيارة وعقب وصول المجني عليه لمكان الميزان قام المتهمين بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم واقتياده داخل سيارة ملاكي واحتجازه بالمزرعة المُشار إليها تمهيدًا لمساومة عمه.


وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة والهواتف المحمولة المستخدمين في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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