موعد مباراة الأهلي ودجلة اليوم والقنوات الناقلة





ويستعد الأهلي لخوض اللقاء على ملعب السلام "الأهلي" في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت اتش دي 1.





وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.

يخوض الأهلي مباراة قوية أمام نظيره وادي دجلة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.