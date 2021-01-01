موعد مباراة الأهلي ودجلة اليوم والقنوات الناقلة

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:34 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
يخوض الأهلي مباراة قوية أمام نظيره وادي دجلة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض اللقاء على ملعب السلام "الأهلي" في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت اتش دي 1.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.

أخبار تهمك

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم بديل "السعيد"

منذ أقل من ساعتين

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ 19 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عرض سعودي لضم صخرة دفاع الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد انتقاله للأهلي.. ماذا فعل والتر بواليا أمام كبار الدوري المصري؟

منذ نصف ساعة

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:46 ص

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

01:53 م

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

11:30 ص

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

09:58 م

باتشيكو يطالب الزمالك بضم بديل "السعيد"

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»