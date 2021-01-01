الحكومة تحسم الجدل حول أرتفاع أسعار خدمات شركات الاتصالات

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار خدمات الاتصالات.

واوضحت الوزارة أن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أية زيادات، مُشيرةً إلى أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد لكل شركة، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ أي تحريك في الأسعار.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
الحكومة تحسم الجدل حول أرتفاع أسعار خدمات شركات الاتصالات
الحكومة تحسم الجدل حول أرتفاع أسعار خدمات شركات الاتصالات

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الحكومة اسعار الاتصالات

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