برغم الكورونا.. تشيلسي يعلن تحقيق أرباح مالية في 2020

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
أعلن نادي تشيلسي عن تحقيق أرباح في العام المالي الماضي على الرغم من التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.

وقال تشيلسي إنه حقق إيرادات بقيمة 407.4 مليون جنيه إسترليني في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 مقابل 446.7 مليون جنيه في العام السابق عليه.

وأوضح النادي أنه حقق أرباحا بقيمة 32.5 مليون جنيه إسترليني (44.44 مليون دولار) في العام المالي الماضي، مبيّنا أنها جاءت بفضل التأهل لدوري أبطال أوروبا وبيع بعض اللاعبين.

وباع تشيلسي جناحه البلجيكي إيدن هازارد إلى ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 100 مليون يورو (122.12 مليون دولار) بالإضافة إلى أولا أينا وتوماس كالاش وديفيد لويز.

وتراجعت إيرادات البث التلفزيوني بقيمة 17.6 مليون جنيه إسترليني فيما تسبب توقف الموسم الماضي في تراجع إيرادات يوم المباراة بنحو 12.2 مليون جنيه إسترليني.

لكن تأثير الجائحة لم يكن كبيرا بسبب انخفاض تكاليف يوم المباراة بعد تأجيل العديد من الجولات.

وأشار تشيلسي إلى أنه كان سيحقق إيرادات وأرباحا قياسية لولا التأثير الاقتصادي للجائحة.

وقال بروس باك رئيس تشيلسي: "مثل الكثير من الأعمال وضح تأثير الجائحة على إيرادات تشيلسي لكن النجاح في تحقيق أرباح يظهر مدى قوة واستقرار عملياتنا المالية".

وأكد: "رغم الجائحة كانت إيرادات البث كبيرة وتطور فريقنا والنادي في وضع جيد للنمو عندما تعود كرة القدم بشكل طبيعي كما كانت في السابق".

ويحتل تشيلسي المركز السادس في الدوري برصيد 26 نقطة من 16 مباراة ويستضيف مانشستر سيتي بعد غد الأحد.

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