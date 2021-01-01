قصور الثقافة تفتتح معرض للتصوير الفوتوغرافى بالأسمرات

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر


فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعى الثقافى والفنى، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، افتتحت الهيئة من خلال فرع ثقافة القاهرة معرض "ابداعات فنية" بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، وذلك بالتعاون مع نادى هليوبوليس الرياضى، بحضور رئيس الإدارة المركزية لأقليم القاهرة الكبري، ومدير عام الفرع، وا.د سمير سعد الدين مقرر لجنة التصوير الفوتوغرافي بنادى هليوبوليس ورئيس جماعة الرواد، ولفيف من رواد النادى.

أعرب رئيس الإدارة المركزية لأقليم القاهرة الكبرى عن سعادته بالمعرض وما تضمنه من صور فوتوغرافية رائعة تعكس مواهب الشباب فى فن التصوير، وأكد على رغبته فى أن يكون المعرض القادم من عمل أبناء الأسمرات، ومنوها إلى أن د. أحمد عواض رئيس الهيئة يولى اهتماما كبيرا بدعم ورعاية الموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات، سعيا لنشر الوعى الثقافى والارتقاء بالذوق العام.

أشارات مدير عام الفرع إلى أن الورش الفنية لإبداع وتوثيق الأحداث التى يمر بها الشباب المشارك بالمعرض تحمل عناصر إبداعية لأبناء الأسمرات ودعم ورعاية للموهوبين منهم، كما أكد مقرر اللجنة على أهمية هذا المعرض فى نشر الوعى المجتمعى الفنى والثقافى، وقدم الشكر للهيئة على ما تبذله من جهود فى الرقى بالذائقة الفنية لدى الشباب.

أقيم على هامش المعرض ورشة التصوير الفوتوغرافي لأبناءالأسمرات، قام بها د. طارق الديوانى من رواد التصوير الفوتوغرافي بالنادى، تم من خلالها التعرف على أسرار التصوير الفوتوغرافي، وذلك من خلال عرض تحليلي للصور الإبداعية بالمعرض ليستفيد منها أبناء الأسمرات، كما تم تقديم عرض فنى للتنورة لرواد القصر، وفقرة مواهب شعر وغناء.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح المعرض مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية .

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