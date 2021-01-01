طبيب: احتمالية إصابة الأطفال بسلالة كورونا الجديدة كبيرة (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن كل الفئات العمرية معرضة للإصابة بفيروس كورونا حتى الأطفال، لافتا إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس أعطت احتمالية أكبر لإصابة الأطفال بكورونا مقارنة بالموجة الأولى.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة إصابة الأطفال بالفيروس خلال الموجة الأولى كانت لا تتعدى 1%، والحالات الحرجة بينهم كانت نادرة، ولكن الوضع تغير مع تحور الفيروس.

وأوضحت رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن أعراض الإصابة لا تختلف بين الكبار والأطفال، ومن أعراض الإصابة حكة الجلد، وظهور طفح جلدي، وإحمرار العينين، منوها بأن المسحة يمكن اجراؤها لأي عُمر. 

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