طبيب: احتمالية إصابة الأطفال بسلالة كورونا الجديدة كبيرة (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن كل الفئات العمرية معرضة للإصابة بفيروس كورونا حتى الأطفال، لافتا إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس أعطت احتمالية أكبر لإصابة الأطفال بكورونا مقارنة بالموجة الأولى.





وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة إصابة الأطفال بالفيروس خلال الموجة الأولى كانت لا تتعدى 1%، والحالات الحرجة بينهم كانت نادرة، ولكن الوضع تغير مع تحور الفيروس.



