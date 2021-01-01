ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالقليوبية

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الجمعة، 2.5 طن مصنعات لحوم داخل مصنع في القليوبية، قبل ترويجهم في الأسواق على المواطنين، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث إخطارًا من العقيد محمد غيتة، رئيس مباحث التموين يفيد ضبط 2.5 طن مصنعات لحوم داخل مصنع، وبالكشف عليها تبين أنه يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، ووجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والراحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم.

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