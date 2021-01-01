في ذكرى اغتيال سليماني.. إيران توجه تهديدا جديدا لترامب

حذر إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن عملا انتقاميا لدماء قائد الفيلق السابق قاسم سليماني قد ينطلق من داخل الأراضي الأمريكية نفسها.

وقال قآني اليوم الجمعة خلال مشاركته في مراسم الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني، إن "ترامب شخصية قذرة ومجرمة لا تلتزم بأي مبادئ"، لكنه اغتال قاسم سليماني بتحريض إسرائيل والسعودية.

وأضاف أن "أمريكا سعت ثلاثين عاما لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، وأن "اغتياله على يد ترامب بطريقة بشعة فتح الطريق أمام أحرار العالم للانتقام".

وقال قآني إن "أمريكا ترتجف في العراق مع حلول ذكرى اغتيال سليماني والمهندس وتنفذ طلعات جوية لا سابق لها في سماء العراق"، معتبرا أن "تحركات مجاهدي المقاومة مؤخرا في العراق عفوية لكنها جعلت الأمريكيين يعيشون في رعب شديد".

وأكد قآني أن "طريق المقاومة وفيلق القدس لن يتغير"، لكنه أضاف مخاطبا ترامب: "قد يخرج من داخل بيتك من ينتقم لدماء قاسم سليماني".