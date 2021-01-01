عرض سعودي لضم صخرة دفاع الزمالك

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أبدى نادي أهلي جدة السعودي رغبته في الحصول على خدمات محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية.


وأرسل مسئولو نادي أهلي جدة خطابا إلى نظائرهم في الزمالك من أجل الحصول على خدمات مدافع الأبيض.


ورفض الزمالك مناقشة العرض المقدم من نادي أهلي جدة، نظرا لأنه لا يحتوي على اي قيمة مادية أو تحديد العرض المقدم، فهو مجرد إبداء رغبة في ضمه ليس إلا، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.


وأكدت تقارير صحفية أن باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتمسك ببقاء اللاعب نظرا لأهميته، خاصة أننا في منتصف الموسم.

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