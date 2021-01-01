كشف غموض العثور على جثة سائق توك توك في أرض زراعية بـ ههيا

Advertisements







تمكن ضباط مباحث مركز ههيا من كشف واقعة غموض العثور على جثة سائق توك توك مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده بقرية الشوادفي خلال أقل من 24 ساعة وتبين أن 3 متهمين بينهم صديقه وراء ارتكاب الواقعة بهدف سرقة التوك التوك.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ههيا بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده وملقى وسط الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي الشوادفي والعدوة التابعة لدائرة المركز.



انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد إسلام نجيدة رئيس المباحث والنقيب عبدالمنعم عفيفي معاون مباحث المركز لإجراء التحقيقات الفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى " إسلام. ا. ل" 16 عاما طالب ويعمل سائق توك توك وأختفى أثناء مباشرة عمله كما تبين عدم وجود التوك توك في مكان الواقعة.



جرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية مرتكبيها وضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص وهم صديق المجي عليه "محمد. م " و" محمد. خ " و"محمد. ح " وتتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عاما وتبين. أن المتهمين قاموا باستدراج المجني عليه بواسطة صديقه بحجة توصيلهم إلى أحد الأماكن وما أن وصولوا إلى أر زراعية وتأكدوا من عدم وجود أي من المارة أو الأهالي تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ما أدى لإصابته بجرح قطعتي في الرقبة وطعنات متفرقة في أنحاء جسده وتوفي متأثر بإصابته. فيما استولى المتهمون على "التوك توك" واستقلوه ولاذوا بالفرار.



تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين خلال أقل من 24 ساعة. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن المجني عليه وأمرت بتحريات المباحث حول الواقعة ومباشرة التحقيق مع الجناة.