إحالة نجل صاحب فندق بالغردفة للمحاكمة بتهمة القتل بالخطأ

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد طه
قررت نيابة الغردقة إحالة المتهم بقتل مالك محل مستحضرات تجميل بالطريق الدائري بعد اصطدامه بسيارته بالغردقة للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ.



ترجع الواقعة عندما تمكنت مباحث البحر الأحمر، من العثور على جثة لشاب بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وعليها آثار نزيف بالأنف والفم وكسر بالساقين، وبجوارها هاتفي محمول ومفاتيح سيارة بعد أن تلقت غرفة عمليات عمليات النجدة، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بوجود جثة لرجل على الطريق الدائري الأوسط بالغردقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الحادث نجل مالك أحد الفنادق السباحية بشارع الشيراتون بالغردقة، وتم التوصل إليه من خلال ارقام مسلسلة على مرايا السيارة عثر عليها في منطقة الحادث.



أسفرت التحريات الأولية أن الجثة لـ ا. أ.ص»د صاحب محل مستحضرات تجميل، لقى مصرعه نتيجة حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسط كما تبين وجود سيارة من الجهة الأخرى من الطريق وتبين أنها خاصة بصاحب الجثة، تم التحفظ على المتعلقات والسيارة، ونقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي واشارت تحريات مباجث المرور اصطدام سيارة بالمجني عليه.


وعلى الفور أمر اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن البحر الأحمر بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع ضباط مباحث الغردقة ومباحث المرور تحت إشراف اللواء خالد عبدالهادي مدير مباحث البحر الأحمر والعميد علاء صابر رئيس مباحث المديرية لسرعة ضبط الجاني وتمكنت قوات الأمن من القبض على نجل مدير أحد الفنادق بالغردقة بعد اتهامه بدهس المتوفي، وفر هاربًا وتبين وجود نزيف من الأنف والفم وكسر بالساقين، وبجواره بعض أجزاء سيارة وهاتفي محمول ومفاتيح سيارة بجانب الجثة.

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