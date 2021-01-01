ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج دمغات مقلدة مقابل مبالغ مالية فى القاهرة

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكن أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج دمغات لجهات حكومية مقلدة مقابل مبالغ مالية.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مكتبة تصوير كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية ومقيم بذات الناحية) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال بيع الدمغات المقلدة والمنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بالمكتبة ملكه، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من الدمغات فئات مختلفة "مزورين")

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من آخر "محدد وجارى تقنين الإجراءات لضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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