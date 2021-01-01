5 نجوم يتقمصون دور "بابا نويل" في الكرة المصرية بالعام الجديد

يعد "بابا نويل" شخصية خيالية ترتبط دائمًا باحتفالات رأس السنة الجديدة، ويعرف بأنه رجل عجوز سمين وسعيد دائمًا يظهر لتوزيع الهدايا على الأطفال والكبار ويحاول تحقيق أمنياتهم وأحلامهم في بداية كل عام.





ومع حلول عام 2021 نجد أن الكرة المصرية حاليًا تضم عدد من النجوم الذين تعول عليهم أنديتهم كثيرًا لتحقيق أمنيات وأحلام الجماهير وتقديم لهم الهدايا من الألقاب والبطولات في العام الجديد على طريقة "بابا نويل".





- محمد مجدي "أفشة":





نجم الأهلي محمد مجدي أفشة بعدما قدم أغلى الهدايا للجماهير الحمراء في العام الماضي وتسجيله هدف الفوز على الزمالك في نهائي القرن وقيادة فريقه للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، تنتظر منه الجماهير المزيد من الهدايا في العام الجديد على المستوى المحلي والإفريقي، وكذلك بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في فبراير المقبل والتي تأمل الجماهير الحمراء في المنافسة على لقبها.





- أشرف بن شرقي:





الساحر الزملكاوي أشرف بنشرقي تنتظره منه الجماهير البيضاء أن يقود الفريق للعودة لمنصات التتويج في العام الجديد والمنافسة على كافة البطولات سواء المحلية (الدوري – وكأس مصر)، أو بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم والتى تحلم جماهير الزمالك في التتويج بلقبها الغائب عن خزينة بطولات القلعة البيضاء منذ عام 2002، والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية.





- عبد الله السعيد:





يعول نادي بيراميدز كثيرًا على عبد الله السعيد نجم منتخب مصر في قيادة الفريق للتتويج بأول بطولة في تاريخه خلال العام الجديد، بعدما فشل الفريق السماوي في حصد لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في العام المنقضي عقب خسارته في المباراة النهائية أمام فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل.





- رمضان صبحي:





بعدما أثار ضجة كبيرة برحيله عن النادي الأهلي عقب انتهاء إعارته من هيدرسفيلد تاون وانتقاله في الصيف الماضي إلى نادي بيراميدز، يضع مسئولي النادي السماوي مسئولية كبيرة على رمضان صبحي وزملائه لقيادة الفريق للصعود إلى منصات التتويج في العام الجديد للمرة الأولى في تاريخ النادي، لكن المهمة لن تكون سهلة عليه في ظل وجود منافسة قوية من جميع الفرق بمختلف البطولات بالموسم الحالي.





- والتر بواليا:





بزغ نجم المهاجم الزامبي والترب واليا في سماء الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة فريق الجونة، وانتقل مؤخرًا إلى النادي الأهلي لمدة 4 مواسم، وتعول عليه الجماهير الحمراء لإعادة بريق هجوم الفريق الأحمر بالموسم الحالي بعد تراجع مستوى مروان محسن وأليو بادجي، وتأمل الجماهير أن يساعد الفريق لاحتلال مركز متقدم في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.



