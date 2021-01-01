تصريحات سولشار قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
أكد جونار سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد،، أن استقرار مستوى أداء فريقه المنافس في الدوري الانجليزي هذا الموسم، يرجع إلى تحسن الحالة المعنوية للاعبين، لكنه في الوقت نفسه حث لاعبيه على القتال، من أجل الحصول على مكان في التشكيلة، نظراً لقوة المنافسة حالياً.


بسبب تجنبه الهزيمة في 9 مباريات متتالية، صعد يونايتد إلى المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي، وسيكون بوسعه تقاسم الصدارة مع ليفربول، إذا فاز على أستون فيلا صاحب المركز الخامس في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقال سولشار في مؤتمر صحافي الليلة الماضية: "بالتأكيد الحالة المعنوية للفريق أكثر قوة، أعتقد أن وجود المنافسة على دخول التشكيلة بين اللاعبين يحفزهم على تقديم الأفضل".


وسيغيب عن تشكيلة يونايتد في مباراة اليوم، مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني الموقوف بسبب إساءة عنصرية، كما يتوقع غياب فيكتور ليندلوف المصاب في الظهر.


لكن سولشار يثق في قدرة فريقه على تحمل مثل هذه الغيابات.

وقال المدرب النرويجي عن ذلك: "نملك تشكيلة قوية.. الإصابات والإيقافات واردة وتحدث دائماً، لكن فريقنا مستعد لكل ذلك وهو قادر تماماً على تحمل وتجاوز مثل هذه الأمور في كل مباراة".

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