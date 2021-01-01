غدا.. افتتاح معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" بجاليري "ضي"

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر

يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، بضاحية المهندسين، فى السادسة من مساء غد السبت 2 يناير، افتتاح معرض الفن التشكيلي "ثلاثة فى مرايا اللون"، وهو أول أنشطته الفنية للعام 2021 .




يفتتح المعرض الفنان التشكيلي والأديب عز الدين نجيب، والناقد التشكيلي هشام قنديل، والكاتب والمؤرخ الأستاذ الدكتور طارق منصور مقرر مساعد لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية، والكاتب والإعلامى بالتليفزيون المصري عبد الله يسري رئيس صالون دعاء الكروان.




يشتمل المعرض على ثلاثة معارض شخصية لثلاثة فنانين تشكيليين، هم الفنانة أسماء مجدى ويأتى معرضها تحت عنوان “الأولون”، ويتضمن 50 لوحة، والفنانة مها عبد الكريم بعنوان “حالة حوار”، ويمثل آخر إنتاجها فى فن الزجاج وستقدم 20 عملا فنيا زجاجيا، والمعرض الثالث للفنان رأفت أحمد المعروف بمشاركته الفريدة فى مسابقات مصرية سعودية.




وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون إن المعارض الثلاثة تمثل استهلالا رائعا لنشاط “ضي” للعام 2021 و سيتبعها مجموعة مهمة من المعارض الأخرى الشخصية و الجماعية، مؤكدا أن "مرحلة كوفيد" لم ولن توقف إبداعا، وعلى المؤسسات التشكيلية والثقافية رعاية الفنانين واحتضان أعمالهم وتشجيع ظهورهم خلالها.




وشهد العام 2020 مشاركة 2800 فنان تشكيلي عربي واختيار أعمال 450 منهم فى مهرجانين نظمهما "ضي"، هما المهرجان العربي الثالث للشباب ومهرجان "ما بعد الكورونا".




وتستهدف خطة "ضي" تنفيذ أكثر من 10 معارض شخصية وجماعية خلال العام المقبل 2021 أبرزها للفنانين الدكتور سامى البلشي والدكتور يحيى عبده والدكتورة أمل نصر والدكتور مصطفى عيسى والفنانة آلاء نجم والدكتور هانى فيصل والفنان فتحى علي والنحات الدكتور عبد المعين محمد، ومعرض "مبدعون خالدون الثالث" وتدشين كتاب "أحمد نوار.. إرادة وطن".




ومن المنتظر أن يشهد النصف الأول من العام الجاري افتتاح مقر جديد لأتيليه العرب "ضي" بالمدينة الصناعية فى أبو رواش، ويتضمن مسبك البرونز وقاعة عرض ومرسم للفنانين.

أخبار تهمك

كافاني يعلق على عقوبة إيقافه 3 مباريات

منذ 38 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع بديل كوتينيو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 21 ساعة

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

تحرك جديد من سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

فيروس كورونا يحاصر موسيماني في الأهلي قبل مواجهة دجلة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

09:58 م

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

10:19 ص

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»