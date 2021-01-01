تايوان تدعو الصين إلى حوار هادئ على أساس الندية والاحترام المتبادل

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
وكالات

جددت تساي إينج رئيسة تايوان، اليوم الجمعة، في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد، استعداد بلادها لحوار "مجدٍ" الند للند مع الصين وبعيدا عن المنطق الصدامي.

 

وقالت "إذا كانت بكين عازمة على نزع فتيل العداء وتحسين العلاقات (...)، وفقا لمبادئ المعاملة بالمثل والكرامة، فنحن على استعداد للتعاون لإجراء حوار هادف". وكانت رئيسة تايوان قد دعت خلال الاحتفال بالعيد الوطني في شهر أكتوبر الماضي إلى حوار هادئ مع الصين، التي تعتبِر هذه الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها، يقوم على أساس الندية والاحترام المتبادل.

 

وتمر العلاقات التايوانية الصينية بمرحلة توتر متنام، في ظل تنافس جيوسياسي شرس بين بكين وواشنطن، يعكسه تكثيف بكين نشاطها العسكري بالقرب من جزيرة تايوان في رد منها على ما تراه "تواطأ" لتايبيه مع البيت الأبيض يعبد الطريق نحو إعلان تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، الاستقلال الكامل عن الصين. في المقابل، تعتبر تايوان هذه التحركات العسكرية الصينية تهديدا للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، غير أنها تطمئن على لسان رئيسة البلاد بالقول "لن نتحرك بتهور وسنلتزم بمبادئنا عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين جانبي المضيق".

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