عاجل.. قطع المياه عن 3 مناطق بمصر الجديدة غدا للقيام بتحويل أحد الخطوط









أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق ( الشيراتون بالكامل – الملتقي العربي – الكلية الحربية )، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غد السبت الموافق 2 / 1 /2021 وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم ، وذلك نظراً لقيامها بتحويل مسار خط مياه رئيسى قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.