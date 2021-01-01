وهبة يعلن اعتذاره عن الاستمرار مع الإسماعيلي

أعلن محمد وهبة القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي اعتذاره عن استكمال مهمته مع الفريق.





ونشر بيانا عبر صفحته الرسمية :"بسم الله الرحمن الرحيم





السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي





تحية واحترامًا وبعد..





شرفت بتولي المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي في ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسئولية والواجب كأحد أبناء النادي الإسماعيلي العظيم، وأديت دوري بكل إخلاص وبما يرضي الله وضميري وحبي للنادي الذي قدمني لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا.





وحيث أننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسئوليات التي تحقق آمال وطموحات النادي وجماهيره الوفية العظيمه فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادي الإسماعيلي."









وينتظر الإسماعيلي مواجهة امام مصر المقاصة الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري على ملعب الجبل الأخضر، وفاز الإسماعيلي في اخر مواجهاته أمام أسوان بهدفين نظيفين.