وهبة يعلن اعتذاره عن الاستمرار مع الإسماعيلي

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
أعلن محمد وهبة القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي اعتذاره عن استكمال مهمته مع الفريق.

ونشر بيانا عبر صفحته الرسمية :"بسم الله الرحمن الرحيم

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي

تحية واحترامًا وبعد..

شرفت بتولي المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي في ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسئولية والواجب كأحد أبناء النادي الإسماعيلي العظيم، وأديت دوري بكل إخلاص وبما يرضي الله وضميري وحبي للنادي الذي قدمني لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا.

وحيث أننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسئوليات التي تحقق آمال وطموحات النادي  وجماهيره الوفية العظيمه فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادي الإسماعيلي."


وينتظر الإسماعيلي مواجهة امام مصر المقاصة الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري على ملعب الجبل الأخضر، وفاز الإسماعيلي في اخر مواجهاته أمام أسوان بهدفين نظيفين.

أخبار تهمك

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

كافاني يعلق على عقوبة إيقافه 3 مباريات

منذ 41 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع بديل كوتينيو

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فيروس كورونا يحاصر موسيماني في الأهلي قبل مواجهة دجلة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 16 ساعة

تحرك جديد من سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

09:58 م

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

10:19 ص

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»