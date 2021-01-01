استعلام الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 جميع المحافظات بالرقم القومي فقط

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:47 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

استعلام الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 جميع المحافظات بالرقم القومي فقط 

بدأ استعلام منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 لجميع المحافظات بالرقم القومي للمستفيد من خلال موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت والتي أعلنت بصفة رسمية عن إمكانية الاستعلام عن المنحة خلال الفترة المقبلة، بعدما تأكد استمرار صرف الدفعات حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2021، وهذا من أجل دعم أكبر عدد ممكن من المتضررين من الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان سببها انتشار فيروس كورونا المستجد.

استعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2021
أكدت وزارة القوى العاملة في بيان رسمي لها بأنه يمكن لكل المواطنين في مختلف المحافظات الآن إجراء استعلام عن موعد صرف دفعة شهر يناير من منحة العمالة غير المنتظمة 2021 من خلال الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة أو من خلال زيارة صفحة الوزارة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها بأنه مستمرة في صرف مستحقات المواطنين المستفيدين من منحة العمالة أو ما تعرف باسم مبادرة عمال اليومية حتى نهاية شهر مارس المقبل بحسب تعليمات رئيس الجمهورية.

رابط استعلام منحة العمالة يناير 2021 بالرقم القومي
كشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة القوى العاملة عن كون الدفعات الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2021 سوف يتم صرفها بنفس الطريقة التي تم بها صرف الدفعات السابقة وهي من خلال مكاتب وفروع البريد المنتشرة في كل القرى والمدن أو من خلال البطاقات الذكية وماكينات الصراف الآلي.

ويمكن لكل المواطنين الآن إجراء استعلام عن موعد صرف دفعة يناير من مبادرة عمال اليومية ومنحة العمالة غير المنتظمة 2021 من خلال زيارة الرابط الرسمي لموقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت (اضغط هنا) ولكن يتوجب على المستعلم إدخال رقم البطاقة في الخانة المخصصة لذلك حتى يتمكن من الاستعلام بصورة صحيحة.

استعلام الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 جميع المحافظات بالرقم القومي فقط 

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