الأرصاد: لن نشهد سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع الأول من العام (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على مدار الأسبوعيين الماضيين، ويصاحب حالة الاستقرار شبورة مائية تصل لحد الضباب في الصباح الباكر.

وحذرت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، من تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر خلال هذه الفترة حيث يصل مستوى الرؤية إلى أقل من 1000 متر، لافتة إلى أن من الأفضل السفر على الطرق السريعة خلال الفترة من الفجر وحتى التاسعة صباحا.

وأضافت أن الأسبوع الأول من العام الجديد يشهد حالة من الاستقرار، ولكنه شديد البرودة في الساعات المتأخرة ليلا، والصباح الباكر، لافتة إلى أننا لن نشهد أي فرص لسقوط أمطار كثيفة حتى نهاية الأسبوع.

أخبار تهمك

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تحرك جديد من سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

فيروس كورونا يحاصر موسيماني في الأهلي قبل مواجهة دجلة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع بديل كوتينيو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كافاني يعلق على عقوبة إيقافه 3 مباريات

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

09:58 م

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

10:19 ص

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»