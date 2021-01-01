الأرصاد: لن نشهد سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع الأول من العام (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على مدار الأسبوعيين الماضيين، ويصاحب حالة الاستقرار شبورة مائية تصل لحد الضباب في الصباح الباكر.





وحذرت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، من تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر خلال هذه الفترة حيث يصل مستوى الرؤية إلى أقل من 1000 متر، لافتة إلى أن من الأفضل السفر على الطرق السريعة خلال الفترة من الفجر وحتى التاسعة صباحا.



