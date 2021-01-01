رابط استعلام العلاوات الخمس 2021 الدفعة الجديدة يناير بالاسم والرقم القومي موقع التأمينات الاجتماعية

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:45 ص
العلاوات الخمس 2021
العلاوات الخمس 2021

رابط استعلام العلاوات الخمس 2021 الدفعة الجديدة يناير بالاسم والرقم القومي موقع التأمينات الاجتماعية

انتشر رابط استعلام العلاوات الخمس 2021 الدفعة الجديدة شهر يناير وهذا بعدما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بأنها ستقوم بصرف المستحقات المالية للمواطنين المستفيدين من العلاوات الخمس بصورة رسمية خلال الشهر الجاري، ولكن يتوجب على المواطن في بداية الأمر التأكد من أستحقاقه للحصول على الدفعة الجديدة من العلاوات وهذا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية

استعلام العلاوات الخمس 2021 الدفعة الجديدة
قالت وزارة التضامن الاجتماعي بأن عملية صرف مستحقات المواطنين المستفيدين من العلاوات الخمس ستتم بنفس الطريقة بدفعة شهر يوليو وكذلك دفعة شهر أكتوبر، ولذا يتوجب على كل المواطنين التأكد من تواجد أسمائهم في كشوف المستحقين لصرف العلاوات الخمس من خلال موقع الوزارة وهيئة التأمينات الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت.

ويذكر بأن القضاء المصري كان قد أصدر حكم تاريخي بشأن أحقية ملايين المواطنين في الحصول على العلاوات الخمس، وهذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة التضامن الاجتماعي بأنها ستقوم بصرف العلاوات على عدة دفعات تبدأ في شهر يوليو 2020 وتنتهي في شهر أبريل من عام 2021.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2021
خصصت الحكومة المصرية رابط مباشر من أجل تمكين كل المواطنين من استعلام العلاوات الخمس 2021 الدفعة الجديدة شهر يناير بالرقم القومي وهذا من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وموقع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عبر شبكة الإنترنت.

ويمكن الآن إجراء عملية الاستعلام عن العلاوات الخمس شهر يناير 2021 من خلال الخطوات التالية:

- اذهب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (اضغط هنا).
- اختر خدمة استعلام العلاوات الخمس 2021 الدفعة الجديدة يناير.
- اكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
- اضغط على استعلم.

رابط استعلام العلاوات الخمس 2021 الدفعة الجديدة يناير بالاسم والرقم القومي موقع التأمينات الاجتماعية

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