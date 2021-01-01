



(متاح الآن) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة





متاح الآن الاستلام عن منحة العمالة الغير منتظمة للمصري الذي يعمل عمل يومي وترك العمل بسبب ظروف فيروس كورونا لكن الدولة صدرت قرار دعم تلك الأسر المحددة الدخل الشهري بصرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر 12 عام 2020م، ويصل ذلك الدعم المالي لمن تم اختيارهم بعد التسجيل على الموقع ويتم الاختيار بناء على شروط وضوابط قامت بوضعها وزارة القوى العاملة في مصر لكي يصل الدعم المالي لمن يستحق من المتضررين من العمالة الغير منتظمة ويتم صرف لهم أعانة مالية لهم 500 جنيه لمدة ثلاثة شهور كمنحة مالية تساعدهم على ظروف الحياة في ذلك الوقت بمصر.





كيفية الاستعلام على منحة العمالة الغير منتظمة

- تصرف تلك المنحة لمن قام بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة في مصر قبل ذلك.

- الرابط المتاح الآن هو موقع وزارة القوى العاملة المصرية لمنحة العمالة الغير منتظمة.

- طلب الاستعلام على الدفعة الرابعة لمنحة العمالة الغير منتظمة داخل أراضي مصر.

- يظهر بالنهاية لك آخر النتائج عن منحة العمالة الغير منتظمة في شهر ديسمبر لعام 2020 م.





أهم شروط المطلوبة من أجل صرف منحة العمالة الغير منتظمة

لا تصرف منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة في شهر ديسمبر أو شهر يناير إلا بعد توفير جميع الشروط والاحكام المطلوبة لصرفها للمستفيدين واليكم كافة الشروط الواجبة كالتالي:-





- لابد أن يكون قد تم التسجيل قبل ذلك في موقع وزارة القوى العاملة المصرية لطلب منحة 500 جنيه.





- طلب التحديث المستمر لمدة ثلاثة شهور لكي يصل منحة العمالة الغير منتظمة في الموعد النهائي للمنحة وتصرف عبر الصرف الآلي أو البريد الإلكتروني.





- تصرف المنحة للمصريين فقط كدعم لهم عبر وزارة القوى العاملة بمصر



