(متاح الآن) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:42 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

(متاح الآن) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة 

متاح الآن الاستلام عن منحة العمالة الغير منتظمة للمصري الذي يعمل عمل يومي وترك العمل بسبب ظروف فيروس كورونا لكن الدولة صدرت قرار دعم تلك الأسر المحددة الدخل الشهري بصرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر 12 عام 2020م، ويصل ذلك الدعم المالي لمن تم اختيارهم بعد التسجيل على الموقع ويتم الاختيار بناء على شروط وضوابط قامت بوضعها وزارة القوى العاملة في مصر لكي يصل الدعم المالي لمن يستحق من المتضررين من العمالة الغير منتظمة ويتم صرف لهم أعانة مالية لهم 500 جنيه لمدة ثلاثة شهور كمنحة مالية تساعدهم على ظروف الحياة في ذلك الوقت بمصر.

كيفية الاستعلام على منحة العمالة الغير منتظمة 
- تصرف تلك المنحة لمن قام بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة في مصر قبل ذلك.
- الرابط المتاح الآن هو موقع وزارة القوى العاملة المصرية لمنحة العمالة الغير منتظمة.
- طلب الاستعلام على الدفعة الرابعة لمنحة العمالة الغير منتظمة داخل أراضي مصر.
- يظهر بالنهاية لك آخر النتائج عن منحة العمالة الغير منتظمة في شهر ديسمبر لعام 2020 م.

أهم شروط المطلوبة من أجل صرف منحة العمالة الغير منتظمة 
لا تصرف منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة في شهر ديسمبر أو شهر يناير إلا بعد توفير جميع الشروط والاحكام المطلوبة لصرفها للمستفيدين واليكم كافة الشروط الواجبة كالتالي:-

- لابد أن يكون قد تم التسجيل قبل ذلك في موقع وزارة القوى العاملة المصرية لطلب منحة 500 جنيه.

- طلب التحديث المستمر لمدة ثلاثة شهور لكي يصل منحة العمالة الغير منتظمة في الموعد النهائي للمنحة وتصرف عبر الصرف الآلي أو البريد الإلكتروني.

- تصرف المنحة للمصريين فقط كدعم لهم عبر وزارة القوى العاملة بمصر

(متاح الآن) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة 2021 صرف العمالة الغير منتظمة العمالة الغير منتظمة 2021 العمالة الغير منتظمة

أخبار تهمك

تحرك جديد من سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

فيروس كورونا يحاصر موسيماني في الأهلي قبل مواجهة دجلة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع بديل كوتينيو

منذ ساعتين و 39 دقيقة

كافاني يعلق على عقوبة إيقافه 3 مباريات

منذ 42 دقيقة

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتطمة بالرقم القومي اون لاين عبر موقع وزارة القوي العاملة

(متاح فورا) رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة "منحة الـ 500 جنيه" عبر موقع وزارة القوى العاملة

الاستعلام عن منحة 500 العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة

تعرف على أخر موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020 والحصول على الدفعة الرابعة من وزارة القوى العاملة

استعلم الآن عن المقبولين في منحة الـ 500 جنيه العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة

طريقة الاستعلام على منحة العاملة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر ديسمبر 2020 من خلال رابط وزارة القوى العاملة المصرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

09:58 م

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

10:19 ص

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»