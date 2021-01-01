الملك عبد الله الثاني يفوز بلقب شخصية العام 2020

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
وكالات

فاز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بلقب شخصية العام 2020، وفق استطلاع آراء متابعي قناة RT.

 

وحصل الملك الأردني على (6509430) صوتا، ما يشكل 52.4% من إجمالي الأصوات الذي بلغ 12490331.

 

واحتل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد المركز الثاني بفارق ضئيل عن المتصدر، حاصدا 44.8% من الأصوات.

 

أما المركز الثالث فكان من نصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواقع 1.3% من أصوات المشاركين في الاستطلاع الذي بدأ في السابع من ديسمبر 2020 وانتهى منتصف ليلة 31 منه بتوقيت موسكو.

أخبار تهمك

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

كافاني يعلق على عقوبة إيقافه 3 مباريات

منذ 39 دقيقة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع بديل كوتينيو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 16 ساعة

تحرك جديد من سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

فيروس كورونا يحاصر موسيماني في الأهلي قبل مواجهة دجلة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

09:58 م

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

10:19 ص

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»