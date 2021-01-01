تعرف على قائمة مركز شباب أبشيش في الموسم الجديد بالقسم الرابع

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
يخوض اليوم الجمعة فريق مركز شباب أبشيش المباراة الأولى بدوري القسم الرابع للموسم الجديد 2020-2021.

وتتضمن قائمة أشمون أحمد خالد (حارس) ، محمد سعيد سامسون (حارس) ، احمد صبحي سعد ( حارس) ، محمد صبحي عبدالمطلب ، محمود سمير، أحمد لطفي، احمد ربيع ، احمد محمد سليمان ( غوريلا) ، محمود عزوز ، عادل كمال ، وليد مجدي ، احمد صبحي عبدربه، ياسر سعيد ، يوسف زغلول ، حمدي احمد النجار ،مصطفي صابر الفرماوي ،محمد اسامه ، محمود ماجد مأمون ، حسين يوسف عبدالمؤمن ، محمد سامي عبدالحميد ، احمد جمال ابوهيبه ، حازم محمد جوده ، محمد مصطفي طه.

الجهاز الفني 

رضوان عفيفي ( مدير فني) ،  شعبان عامر ( مدرب) ، رضا غريب ( مدرب حراس مرمى) ، ياسر عامر ( اداري) .

ويتولى محمود جاب الله رئاسة مجلس إدارة مركز شباب أبشيش، ومشرفاً على الفريق الأول بالمسابقة.

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