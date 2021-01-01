محاضرات ثقافية وفنية بثقافة الأقصر





نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الثقافة عنوان تقدم ورقى" وأوضح ناصر محمد الدسوقي تعريف الثقافة وأثر الثقافة فى رقى المجتمع وكيفية إستخدام المعنى الأمثل للثقافة، كما أعد بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان "العنف ضد المرأة" وتحدثت رتيبة أحمد الطاهر مسؤول الإعلام والثقافة الصحية بإدارة القرنة الصحية عن أنواع عديدة من العنف مثل "العنف الأسرى، والعنف اللفظي، والعنف الجسدي، والعنف المعنوي"، بجانب ذلك نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التنمية المستدامة" وتحدث محمد أحمد إبراهيم عن التنمية المستدامة وأهميتها وأهدافها، بينما نفذ القصر ورشة رسم علي الزجاج للمدرب حسن رفاعي محمد والذي قام برسم عدة أشكال علي الزجاج، وكيفية الرسم علي ألواح الزجاج لتعليم الصغار وطباعة استنبات مزخرفة علي الزجاج.













عقد قصر ثقافة الأقصر عدد من المحاضرات، كانت الأولى بعنوان "ماهو دور البروفات المسرحية فى العرض المسرحي" وتحدث المخرج المسرحي كريم الشاوري عن مصدر كلمة بروفات ومعنى كلمة بروفات وهي تطوير وتحسين والبروفات ليس لها قاعدة أساسية، فكل عرض مسرحي له متطلبات غير الآخر وليس هناك تشابه في ذلك، والثانية بعنوان "الفرق بين المؤلف المسرحي والمعد المسرحي" وأوضح المخرج المسرحي كريم الشاوري الفرق بين المؤلف المسرحي والمعد المسرحي، حيث أن المؤلف يقوم بتأليف النص المسرحي بالكامل، أما المعد يقوم بتأليف النص من خلال وسيط أدبي، وجاءت الثالثة بعنوان "مفهوم الثقافة الإسلامية" وأوضح حسب الله أحمد معنى كلمة الثقافة العامة وكيف نفكر بمستوى ثقافي والموروث الثقافي الذي تركه لنا النبي، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "تطور نمو الأطفال" وتحدث حسب الله أحمد عن ما يمر الأطفال به بمراحل عديدة بالتطور وأثر البيئة على الأطفال وأثر الأسرة والمدرسة على الأطفال، كما أعد القصر عرض مسرح عرائس أغنية "ذهب الليل طلع الفجر" أداء سومة غريب وكريم الشاورى، إلى جانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية "كيفية الإستفادة من الكرتون" نفذتها صفاء محمد مستخدمة رول كرتون وقلم رصاص وألوان فلوماستر.











