تعرف على حالة الطقس أول أيام العام الجديد (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وستتكون شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب وهو ما يسبب أزمة كبيرة وحوادث.





وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 10

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13

دمياط العظمى 21 والصغرى 13

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12

السويس العظمى 22 والصغرى 12

العريش العظمى 20 والصغرى 11

طابا العظمى 22 والصغرى 14

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 3

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15

الغردقة العظمى 25 والصغرى 14

الفيوم العظمى 21 والصغرى 8

بني سويف العظمى 21 الصغرى 10

المنيا العظمى 22 والصغرى 10