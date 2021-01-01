موعد مباراة توتنهام وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق توتنهام الكروي الأول، لمواجهة نظيره ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









موعد مباراة توتنهام وليدز يونايتد

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي توتنهام وليدز يونايتد، غدا السبت الموافق الثاني من شهر يناير الجاري 2021.









وتنطلق المباراة عند الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت أبوظبي.









ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.









القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليدز يونايتد

وتنقل المباراة التي تجمع بين فريقي توتنهام وليدز يونايتد، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة Bein sports hd 1.



