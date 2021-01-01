كيف نحقق طموحاتنا في 2021؟.. استشاري تنمية بشرية يجيب (فيديو)

قدم الدكتور حسام صالح، استشاري التنمية البشرية وخبير العلاقات الأسرية، روشتة للتغير وتحقيق الطموحات في 2021، مضيفا أنه يجب أولا وضع خطة واقعية للأهداف العملية التي تتناسب مع الإمكانيات.





وتابع "صالح"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن بعض الناس يعتقدون أن مع نهاية عام وبداية آخر سيحدث تغيير، مردفا أن التغيير يبدأ من أنفسنا: "حياتنا ستتغير عندما نقرر ونفعل دون الاعتماد على العوامل الخارجية".



