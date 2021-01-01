إعادة فتح طريق السويس الصحراوي بعد انقشاع الشبورة المائية

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق السويس الصحراوي أمام حركة السيارات بعد تحسن الأحوال الجوية وانقشاع الشبورة المائية.


كانت أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق السويس من الكيلو61 وحتي الكيلو 109 في الاتجاهين.



وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.


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