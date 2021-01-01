رحيل الكولومبي رينالدو عن الولاية الفنية لمنتخب تشيلي

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
رحل المدرب الكولومبي  رينالدو رويدا عن الإدارة الفنية لمنتخب تشيلي، من أجل تولي مسؤولية منتخب بلاده كولومبيا.

سيلتزم رويدا من أجل رحيله بدفع 500 ألف دولار تعويضاً للاتحاد التشيلي، أقل من ربع المبلغ المنصوص عليه في بند الشرط الجزائي من العقد الأصلي، حيث يصل الرقم إلى مليوني دولار.

وصرح رئيس الاتحاد بابلو ميلاد للصحف المحلية: "تم الاتفاق على جميع النقاط مع الوكلاء المختصين وكذلك المحامين، ولا تتبقى سوى تفاصيل محدودة".

وكان رويدا تسلم زمام منتخب تشيلي في يناير 2018، وقاده في 27 مباراة فاز في 9 منها، وتعادل في 8، وخسر 10 لقاءات.

ومن حيث المباريات الرسمية، فخاض المنتخب التشيلي 10 مباريات تحت إمرة المدرب الكولومبي، فاز في ثلاث منها، وتعادل مرتين، ومني بخمس هزائم، سواء في المنافسات القارية أو تصفيات التأهل لمونديال 2022، وهو ما جلب وبال الانتقادات من الجمهور. 

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