عالم أزهري: الالتزام بالإجراءات الاحترازية يثاب عليه الشخص (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة قضية إيمانية يثاب عليها الشخص.

وأشار النجار خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن الله عز وجل أمرنا بطاعة أولي الأمر من الأطباء والحكومات في تلك الحالة، مضيفا أن مخالفة أمرهم معصية.

وتابع أن الإنسان عندما يُهمل في الأخذ بالأسباب والإجراءات الاحترازية فهو يرتكب بذلك معصية، مستشهدا بالآية القرآنية «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ».

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