عالم أزهري: الالتزام بالإجراءات الاحترازية يثاب عليه الشخص (فيديو)

أكد الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة قضية إيمانية يثاب عليها الشخص.





وأشار النجار خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن الله عز وجل أمرنا بطاعة أولي الأمر من الأطباء والحكومات في تلك الحالة، مضيفا أن مخالفة أمرهم معصية.



