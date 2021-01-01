تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز بشأن ضم الأوروجواياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأكد مصدر بالقلعة الحمراء، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الفريق الجنوب أفريقي لضم سيرينو رغم إعلان صن داونز بفشل إتمام الصفقة.


وأوضحت المصادر، أن الأهلي يستعد لتقديم عرص جديد لصن داونز قيمته 3 مليون دولار، بعد أن طالب سيرينو مسئولي القلعة الحمراء بعدم التخلي عن عنه، وابتعد عن تدريبات الفريق بسبب رغبته في الانضمام للمارد الأحمر.


وأضافت، أن سبب تمسك الأهلي بضم سيرينو هو رغبة انضمام اللاعب في الانضمام للأهلي وذالك بعد أن تنازل عن 650 ألف دولار من مستحقاته لفريقه صن داونز ، بالإضافة إلى رغبة موسيماني في التعاقد معه.


وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في ثالث جولات الدورى العام، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

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