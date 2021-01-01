جنود إسرائيليون يصوبون أسلحتهم نحو نائب رئيس أركان الجيش

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
وكالات

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نائب رئيس أركان الجيش اللواء هرتسلي هاليفي، نجا من الموت بعد الاشتباه بدخوله خلسة إلى أحد مواقع الجيش.

 

ووفقا لتساحي دبوش من إذاعة الجيش، صوب جنود في قاعدة "حتسور" أسلحتهم نحو هاليفي بعد أن اشتبهوا في أنه يدخل القاعدة الجوية دون إذن.

 

وأوضح لتساحي أن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي بعد أن رفض حراس القاعدة السماح بدخول هاليفي بسبب وجود ضباط آخرين في السيارة معه لا يحملون بطاقات تعريف.

أخبار تهمك

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 20 ساعة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 16 ساعة

تحرك جديد من سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 15 ساعة

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع بديل كوتينيو

منذ ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

فيروس كورونا يحاصر موسيماني في الأهلي قبل مواجهة دجلة

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

09:58 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»