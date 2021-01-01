الدفاع الروسية: نحو 3 آلاف طائرة مقاتلة اقتربت من حدودنا عام 2020

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي اكتشف العام الماضي حوالي 2.9 ألف طائرة مقاتلة و 1.1 ألف طائرة استطلاع، عند اقترابها من الحدود الروسية.

 

وأضافت الوزارة، أن وحدات الرادار التابعة للقوات الجوية – الفضائية الروسية، اكتشفت ورافقت خلال العام الماضي، أكثر من مليون طائرة أجنبية.

 

 ويقوم أكثر من ستة آلاف عسكري من القوات التقنية اللاسلكية، بتنفيذ مهامهم القتالية كل يوم، والمتلخصة في اكتشاف الأهداف الجوية الغريبة التي تقترب من حدود الدولة الروسية، وتحاول انتهاك المجال الجوي للبلاد.

 

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه "على الرغم من القيود المرتبطة بوباء كوفيد، فقد تم في عام 2020، تنفيذ أكثر من 100 تمرين تكتيكي وتدريب تكتيكي  خاص بالتعاون بين وحدات الهندسة اللاسلكية ووحدات القوات الجوية في الجيش الروسي".

 

وذكرت الوزارة، أن حوالي ثلث هذه التدريبات، جرت في ميادين التدريب أشولوك وتيلمبا وبيمبوي.

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