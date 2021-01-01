مشاهد مبهجة.. كيف استقبلت مصر 2021؟

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في الساعات الأخيرة، بدأ عام جديد وهو 2021 وسط أمنيات المصريين ان يحمل هذا العام الخير لبلادهم، خاصة بعد ١٢ شهر عصيبة مر بها العام في 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".



وسنة 2021 ستكون سنة بسيطة بدأت يوم الجمعة وهي السنة 2021 بعد الميلاد والسنة 21 في الألفية الثالثة والقرن الواحد والعشرون والسنة الثانية في عقد 2020.





أكبر شجرة كريسماس برمسيس

نصبت محطة مصر برمسيس، أكبر شجرة كريسماس أمام المحطة، والتف المواطنون حولها لالتقاط الصور التذكارية، وكذلك انتشرت الأجواء الاحتفالية من خلال تتطاير البالونات في صالة المحطة كما مع الأضواء التى زينت المحطة من الخارج وأمام مول المحطة.



إضاءة سماء القاهرة

أضاءت الألعاب النارية سماء القاهرة احتفالا ببدء العام الجديد 2021، وذلك في أضخم احتفالات برأس السنة فى تاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر"، والذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفالا برأس السنة.





توزيع حلوى على مصابي كورونا

وعلى مستوى مستشفيات العزل، قام مسئولي مستشفى النجيلة الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمطروح ورئيس مجلس إدارة مستشفى النجيلة والدكتور محمد أبوطالب مدير المستشفى بالمرور على مرضي فيروس كورونا بغرفهم بمستشفى العزل وتوزيع الحلويات عليهم بالإضافة الي الطاقم الطبي بالمستشفى بمناسبة أعياد راس السنة.



احتفالات بالإسكندرية

وفي الإسكندرية، شهد كوبري ستانلي شرقي تواجد المئات من المواطنين للاحتفال بالعام الميلادى الجديد، وحرص المشاركون أعلى الكوبري الشهير بالثغر على إطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء الإسكندرية، وسط حالة من السعادة اتسمت على الحاضرين.



وعلى جانب آخر، عززت قوات الشرطة، من تواجدها في الشوارع لتأمين المواطنين بمناسبة رأس السنة الجديدة، وبعض مظاهر الاحتفالات المرتبط بالعام الجديد، وتعزيز التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة.



وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المنشآت الحيوية وبالميادين العامة وفي الشوارع، وتسعى وزارة الداخلية لتطبيق قرارات الحكومة واستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، وضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، وعدم وجود أية احتفالات وفقًا لقرار مجلس الوزراء، للحفاظ على أرواح المواطنين.