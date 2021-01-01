بالأنفوجراف.. 'التضامن في 2020': إنجازات مبادرة "حياة كريمة"

Advertisements

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن المرحلة الأولى من المبادرة التي استهدفت القرى الأكثر فقرًا، 3.8 مليون أسرة الذي يتم دعمهم ماليًا، منهم 16% لذوي الإعاقة و10% للمسنين، و12% للسيدات التي تعول أسرة، سواء أرامل أو تعول أسرة، إلى جانب العمل على أن يشمل البرنامج أن يستفيد أطفالها من البرنامج من خلال دفع مصروفات التعليم لهم.



وبالأنفوجراف تستعرض "الفجر" في السطور التالية إنجازات مبادرة 'حياة كريمة' في 2020:-



- طورت المبادرة 9 وحدات اجتماعية من إجمالي 18 وحدة اجتماعية مستهدفة، ووحدتين صحيتين.



-المبادرة نفذت 45 قافلة بيطرية و264 قافلة طبية، وأجرت 1444 عملية جراحية عملية، و7212 عملية عيون فيما وفرت 18986نظارة طبية، و1129 جهازا تعويضيا.



-المبادرة طورت 8 مدارس، وهو ما كانت تخطط للوصول إليه، فيما طورت 10 حضانات.



وأما بالنسبة سكن كريم في 2020 تم تركيب 1909 وصله مياه، و745 وصلة صرف، و7000سقف، 6119 رفع كفاءة المنازل.





وكانت أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة بدأت عام 2019، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في كل مجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن.



وتم تخصيص 103 مليارات جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية.



وعن أهداف المبادرة:-

- توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا

- تشارك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة.

- زواج اليتيمات.

- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين.

- تشمل المبادرة القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

- رفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.

- تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد.

- بدأت المبادرة بالمرحلة الأولي من خلال اختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.

- رصد مبلغ 103 مليارات جنيه للتنفيذ.. والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ.



وتشمل المبادرة الرعاية الصحية، وعمليات جراحية، ويتم صرف أجهزة تعويضية، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القري والمناطق داخل المبادرة، كما تعمل المبادرة على مساعدة زواج اليتيمات.





وتقدم المبادرة تلك الخدمات:-



- بناء أسقف ورفع كفاءة منازل في القري الأكثر احتياجًا.

- مد وصلات مياه وصرف صحي للأماكن الأكثر احتياجًا.

- تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل.

- تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر.

- تقديم وجبات غذائية للأسر الفقيرة.

- توفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء.

- إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية.

- تنمية الطفولة.

- مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.





