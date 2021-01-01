أختيار 10 من أعضاء هيئة التدريس باثار الفيوم فى لجان التحكيم بالمجلس الاعلى للجامعات

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
ريهام على

أختار المجلس الأعلى للجامعات 10 من اعضاء هيئة التدريس فى كلية الاثار جامعة الفيوم بلجان التحكيم بالمجلس..

تضم لجنة الترقيات 10 أساتذة منهم أربعة بقسم ترميم الآثار وحسب الترتيب بالقوائم هم الدكتور شعبان الأمير والدكتور محمد كمال، والدكتور محمد معتمد، والدكتورة نجوى عبد الرحيم.

ومن قسم الآثار الإسلامية 2 وهم بترتيب القوائم الدكتور امين الرشيدي، والدكتور ابراهيم صبحي، ومن قسم الآثار اليونانية والرومانية الدكتورة منال ابو القاسم.

ومن قسم الآثار المصرية 3 اساتذة وهم بالترتيب وفقا لقوائم المجلس الأعلى للجامعات الدكتور ايمن وزيري والدكتور ماهر عيسى، والدكتور ناجح عمر.

أختيار 10 من أعضاء هيئة التدريس باثار الفيوم فى لجان التحكيم بالمجلس الاعلى للجامعات
أختيار 10 من أعضاء هيئة التدريس باثار الفيوم فى لجان التحكيم بالمجلس الاعلى للجامعات
أختيار 10 من أعضاء هيئة التدريس باثار الفيوم فى لجان التحكيم بالمجلس الاعلى للجامعات
أختيار 10 من أعضاء هيئة التدريس باثار الفيوم فى لجان التحكيم بالمجلس الاعلى للجامعات
أختيار 10 من أعضاء هيئة التدريس باثار الفيوم فى لجان التحكيم بالمجلس الاعلى للجامعات
أختيار 10 من أعضاء هيئة التدريس باثار الفيوم فى لجان التحكيم بالمجلس الاعلى للجامعات

أخبار تهمك

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

تحرك جديد من سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

فيروس كورونا يحاصر موسيماني في الأهلي قبل مواجهة دجلة

منذ 36 دقيقة

عاجل - تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 15 ساعة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع بديل كوتينيو

منذ ساعة

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ حوالي 11 ساعة

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

09:58 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»