أختيار 10 من أعضاء هيئة التدريس باثار الفيوم فى لجان التحكيم بالمجلس الاعلى للجامعات

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أختار المجلس الأعلى للجامعات 10 من اعضاء هيئة التدريس فى كلية الاثار جامعة الفيوم بلجان التحكيم بالمجلس..



تضم لجنة الترقيات 10 أساتذة منهم أربعة بقسم ترميم الآثار وحسب الترتيب بالقوائم هم الدكتور شعبان الأمير والدكتور محمد كمال، والدكتور محمد معتمد، والدكتورة نجوى عبد الرحيم.



ومن قسم الآثار الإسلامية 2 وهم بترتيب القوائم الدكتور امين الرشيدي، والدكتور ابراهيم صبحي، ومن قسم الآثار اليونانية والرومانية الدكتورة منال ابو القاسم.



ومن قسم الآثار المصرية 3 اساتذة وهم بالترتيب وفقا لقوائم المجلس الأعلى للجامعات الدكتور ايمن وزيري والدكتور ماهر عيسى، والدكتور ناجح عمر.



