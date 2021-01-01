عالم أزهري: حاسبوا أنفسكم في ظل وجود وجود فيروس كورونا (فيديو)

قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه مع قدوم العام الجديد ينبغي على كل شخص أن يقف مع نفسه ويعيد حسباته مع الله عز وجل.





وشدد "النجار"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، على ضرورة محاسبة أنفسنا خاصة في ظل وباء كورونا وارتفاع الوفيات، مضيفا أنه يجب علينا أن نحسن الظن بالله وأن يكون لدينا الأمل في الحياة ونتفائل بقدوم هذا العام الجديد مع التأمل في الجوانب الإيجابية في وباء كورونا.



