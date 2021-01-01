بالأنفوجراف التضامن في 2020: إنجازات قرض مستورة (حصاد)

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
آيات عامر

من أهم أهداف بنك ناصر الإجتماعى التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى وتحويل الطاقات العاطله داخل الأسر الفقيرة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة عن طريق فروعه بجميع محافظات الجمهوريه وأيضا لجان الزكاه التابعه للبنك.

وإمتدادا لدور البنك وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أطلق البنك برنامج تمويل تمويل للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمكينها لأن تصبح عضو فاعل منتج فى المجتمع بدلا من تلقيها الدعم ويمنح القرض بحد ادنى أربعة الاف جنيها وبحد أقصى عشرون ألف جنيها، بدون فوائد، بمصاريف إداريه 7 % تخصم مره واحده، ويسدد على أقساط شهريه بحد أقصى 24 شهر


وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تمكنت من تمويل مايقرب من 19.8 ألف مشروع متناهى الصغر، عبر قرض "مستورة" بقيمة 332.2 مليون جنيه خلال عام 2020.

وبالأنفوجراف تستعرض "الفجر" في السطور التالية عدد من أهم المعلومات عن قروض "مستورة".

*أنواع القروض:-
- إنتاج (حيواني – صناعي – تجاري – خدمي).
-المشروعات المنزلية التي لا تتعارض مع الصحة والبيئة والأمن.

*الفئات المستهدفة من السيدات:-
- التي لا تحصل على مساعدة تكافل وكرامة.
- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
- ذات الدخل البسيط ومعدومي الدخل.

* إجمالي القروض 19823 قرضا:-
- قيمة القروض 332 مليون جنيه.
- التوزيع الجغرافي 26 محافظة.

وللحصول علي القرض لابد:-
-أن تكون العميلة مصرية الجنسية
-السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنه عند المنح.
-السمعة الحسنة عن طريق الإستعلام الميدانى.
-تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

أما المستندات المطلوبه:-
-صورة بطاقة الرقم القومى "ساريـــة".
-الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض.
-طلب الحصول على القرض "نموذج 1 "
-بحث اجتماعى بمعرفة لجنة الزكاة او الشئون الاجتماعية "نموذج 2 ".
-بيان معاش ان وجد.
-ايصال مرافق حديث
-جميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.

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