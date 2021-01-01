الزمالك يضغط لإقناع نجمه بتمديد عقده

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:00 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
يضغط مسؤولو لجنة الكرة بالزمالك برئاسة أيمن يونس، على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لإقناعه بتمديد عقده مع القلعة البيضاء في يناير.

تجديد عقد محمود عبد الرحيم جنش

وشهدت الساعات الماضية، جلسة بين أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، مع الحارس محمود جنش حيث عرض مسؤولو القلعة البيضاء 9 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

من جانبه طلب جنش زيادة قيمة عقده مع الفريق الأبيض عن 9 مليون جنيه، لاسيما وأن الحارس الثالث محمد عواد، يحصل على 16 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

وحصل الحارس الدولي محمود جنش على وعد من لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، بزيادة قيمة العرض فى الأيام المقبلة إلى 10 مليون جنيه فى الموسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة جنش الزمالك اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تحرك جديد من سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 14 ساعة

تحرك جديد من سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ نصف ساعة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مكالمة بيبو من الإمارات تحسم صفقة بواليا للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

الغيابات تضرب الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري

منذ ساعة

عاجل - تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 م

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

11:50 م

تحرك جديد من سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»