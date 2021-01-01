الزمالك يضغط لإقناع نجمه بتمديد عقده

يضغط مسؤولو لجنة الكرة بالزمالك برئاسة أيمن يونس، على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لإقناعه بتمديد عقده مع القلعة البيضاء في يناير.





تجديد عقد محمود عبد الرحيم جنش





وشهدت الساعات الماضية، جلسة بين أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، مع الحارس محمود جنش حيث عرض مسؤولو القلعة البيضاء 9 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.





من جانبه طلب جنش زيادة قيمة عقده مع الفريق الأبيض عن 9 مليون جنيه، لاسيما وأن الحارس الثالث محمد عواد، يحصل على 16 مليون جنيه فى الموسم الواحد.





وحصل الحارس الدولي محمود جنش على وعد من لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، بزيادة قيمة العرض فى الأيام المقبلة إلى 10 مليون جنيه فى الموسم.



