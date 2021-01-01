الغيابات تضرب الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:00 ص
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
تأكد غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، عن لقاء الأهلي ضد وادي دجلة، مساء اليوم، الجمعة، في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة بملهب الأهلي وي السلام، في إطار الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وسيغيب 10 لاعبين دفعة واحدة عن النادي الأهلي، بعد تأكد إصابة الخماسي، مروان محسن، محمود عبد المنعم كهربا، أكرم توفيق، محمد هاني، ومحمد مجدي أفشة، بفيروس كورونا.

وبإصابة الخماسي، السابق، بجانب عمرو السولية الذي يخضع في الوقت الحالي للحجر الصحي في منزله للتعافي من فيروس كورونا، أصبح عدد اللاعبين المصابين في الأهلي 6 عناصر، وبذلك يغيب السداسي عن مباراة الفريق أمام وادي دجلة المقررة غدا الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وسينضم السداسي، للرباعي المصاب، وهم طاهر محمد طاهر، جيرالدو دا كوستا، جونيور أجايي، وناصر ماهر.

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